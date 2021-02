  Morgen Video-Konferenz zur Energiepolitik

Die nächste Video-Konferenz der Lautertaler Grünen befasst sich morgen (Freitag) mit der Energiepolitik. „Während andere von Klimaschutz reden, wollen wir uns lieber an Projekten und Maßnahmen messen lassen. So halten wir es auch beim Klimaschutz vor Ort. Letztlich ist in puncto erneuerbare Energien nämlich seitens der Lautertaler Regierungskoalition in der letzten Legislaturperiode nichts passiert. Still ruht bis jetzt der See. Das muss sich ändern, denn der Klimawandel wartet nicht, bis sich Lautertal bewegt“, schreiben die Organisatoren.

Photovoltaikprojekte könnten einen spürbaren und notwendigen Beitrag zum Klimaschutz am Ort leisten. Welche Möglichkeiten es hierfür in Lautertal gibt, soll mit einem regionalen Experten auf dem Sektor der Gewinnung erneuerbarer Energien, der Energiegenossenschaft-Starkenburg erörtert werden. Vorstandsmitglied Micha Jost wird den Grünen für Fragen – auch aus der Bürgerschaft – zur Verfügung stehen. Außerdem ist Stefan Berg dabei, SPD-Ortsverbandsmitglied aus Fürth.

Die Erörterung folgender Fragen ist unter anderem geplant: Wie können es Lautertal und Fürth schaffen, mit Hilfe von Photovoltaik klimaneutrale Gemeinden zu werden? Welche Akteure sollten motiviert werden? Welchen Beitrag kann die Energiegenossenschaft Starkenburg leisten? Die Energiegenossenschaft Starkenburg sei als Gesprächspartner ausgewählt worden, da sie den Bürgern durch ihr spezielles Betriebsmodell ermögliche, finanzielle Vorteile aus den Ökostrom-Projekten zu ziehen.

Auf der Internet-Seite der Grünen gl-lautertal.de ist ein Link zu der Konferenz zu finden. Sie kann auch auf der Plattform Youtube unter youtu.be/y5UM0-QVidE live angeschaut werden. red