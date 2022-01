Monika und Egon Schuster feiern Diamant-Hochzeit

Gadernheim. Ein großes Fest lässt Corona nicht zu, obwohl beide drei Mal geimpft sind. Das Ehepaar Egon und Monika Schuster geborene Schuchmann aus Gadernheim will das Fest der Diamantenen Hochzeit am heutigen Mittwoch, 19. Januar, im Familienkreis feiern. Dazu gehören die drei Kinder, deren Ehepartner und und zwei Enkelkinder.

Als sich die beiden 1962 das Ja-Wort gaben, war schon vom Wirtschaftswunder die Rede. Doch die Eheleute vergessen nicht die Entbehrungen, die sie als Kinder und Jugendliche erlebten.

Egon Schuster wurde 1941 in Wachtl im Sudetenland (Heute Tschechien) geboren. Als er 1946 mit der Mutter, den Geschwistern und dem Großvater aus der Heimat vertrieben wurde, war der Vater schon im Zweiten Weltkrieg gefallen. Eine neue Heimat fand die Familie in Gronau. Nach der Grundschule und einer Schreinerlehre arbeitete Schuster als Zimmermann. Er wechselte später zum Chemiebetrieb Ciba-Geigy Marienberg nach Lautern.

Nach einem Jahr geheiratet

Monika Schuster war fast noch ein Baby, als die Familie in Darmstadt ausgebombt und in Lorsch einquartiert wurde. Nach der Schulzeit erlernte sie den Beruf der Einzelhandelskauffrau. Später arbeitete sie – wie ihr Mann – 22 Jahre lang bei Ciba-Geigy.

Vom Verlieben bis zur Hochzeit verging kein Jahr. Egon kam 1961 zum Maskenball ins Lorscher Paulusheim. „Dort hat es gefunkt“, sagte er. Zwei Tage, nachdem der Bräutigam am 17. Januar 1962 volljährig geworden war, läuteten in der Bensheimer Pfarrkirche Sankt Georg die Hochzeitsglocken. Das Ehepaar wohnte zunächst in Bensheim und zog 1964 nach Gadernheim in die Nähe der Verwandtschaft. Bald darauf wurde das Eigenheim gebaut.

Egon Schuster ist seit mehr als 50 Jahren erfolgreicher Brieftaubenzüchter im Verein „Blitz Bensheim“. Monika Schuster war 20 Jahre lang die Geschäftsführerin des Vereins.

Als Mitglied in der deutschen Parkinsongesellschaft gehörte sie zu den Gründerinnen der Regionalgruppe Bensheim. Sie engagiert sich außerdem in der Behinderten-Sportgruppe Zwingenberg und ist seit 40 Jahren Mitglied der Landfrauen.

Nach 60 Jahren Ehe wirken Eugen und Monika Schuster trotz gesundheitlicher Einschränkungen noch aktiv. Im Taubenschlag in Gadernheim müssen nach wie vor 72 Brieftauben versorgt werden. ai

