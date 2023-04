Mittagstisch in Reichenbach

Reichenbach. Seit Kurzem gibt es ein neues Angebot in der evangelischen Kirchengemeinde in Reichenbach. Jeden Mittwoch ist der Gemeindesaal Treffpunkt für Menschen, die Lust haben, gemeinsam an einem schön gedeckten Tisch ein Mittagessen zu genießen und sich dabei gut zu unterhalten.

Daniela Jahn organisiert die Treffen. Sie bringt durch ihre große Familie die nötige Erfahrung mit, für viele Personen ein schmackhaftes Gericht zu kochen, schreibt die Gemeinde in einer Ankündigung. Der Mittagstisch ist kostenlos und beginnt jeweils mittwochs um 12 Uhr. Freunde und Nachbarn dürfen mitgebracht werden.

Zudem würde sich das Team über Helfer und Unterstützer freuen. red

Info: Kontakt: Daniela Jahn (Tel.: 0176 / 30764427)