Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeit Mit Pfeil und Bogen in Lautertal zur ineren Ruhe

Der frühere Polizist Torsten Konietzka hat eine Schule für Bogenschützen gegründet / In der kalten Jahreszeit wird in Räumlichkeiten trainiert, an den helleren Tagen geht es in den Wald