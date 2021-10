Mini-Kerb am Gemeinschaftshaus

Kolmbach. Am ersten Wochenende im November wird in Kolmbach traditionell von Freitag bis Montag Kerb gefeiert. Das ist auch in diesem Jahr wegen der geltenden Hygienebestimmungen nur schwer möglich. Doch so ganz wollten die Kolmbacher nicht ein zweites Jahr auf ihre Kerb verzichten. Deshalb können sich die Kolmbacher und ihre Gäste auf Sonntag, 7. November freuen.

Wie Marco Knapp informiert, soll es an diesem Sonntag einen Frühschoppen unter freiem Himmel am Dorfgemeinschaftshaus geben. Beginn ist um 11 Uhr. Da es Anfang November in Kolmbach schon recht frisch werden kann, heißt es, sich ordentlich warm zu kleiden. Dann wird einem Fest im Freien nichts mehr im Wege stehen.

„Unter anderem gibt es passend für diesen Novembersonntag auch „Gliehwoi und Ebbelwoi“. Als Kerbessen wird „Grindkebb & Zwiwwelsoß“ gekocht. Es gibt auch Bratwurst und Pommes. Für Kuchen wird auch gesorgt. Darum kümmert sich Birgit Knapp, die Spenden unter der Telefonnummer 06254 2990 entgegennimmt. Die Organisatoren bitten darum, Schüsseln mitzubringen, falls sich jemand etwas von den Speisen mit nach Hause nehmen möchte.

Zum Programm dieser Mini-Kerb gehört auch der singende Landwirt Gerhard Pfeifer, der bestimmt für Stimmung sorgt. Auch ein Kinderprogramm wird organisiert. jhs

