Miet-Bus hat einen neuen Platz am Felsenmeer in Reichenbach

Reichenbach. Der Car-Sharing-Standort in Reichenbach ist ans Felsenmeer verlegt worden. Bisher war der Kleinbus der Firma Mikar aus Deggendorf am Rathaus zu finden. Dort war der Bus allerdings nicht besonders gut zu sehen, was dem Angebot nicht zuträglich war. Vor wenigen Tagen wurde daher auf dem Felsenmeer-Parkplatz in Reichenbach ein Platz für das Auto reserviert.

Der Kleintransporter hat insgesamt neun Sitzplätze und kann von jedem Autofahrer gemietet werden. Voraussetzung ist ein Führerschein, wie er für einen Pkw erforderlich ist. Einen Personenbeförderungsschein braucht man nicht. Unter anderem sind Vereine angesprochen, die selbst keine Möglichkeit haben, Gruppen zu transportieren, und sich so helfen können.

Finanziert wird das Auto von der Firma Mikar. Außerdem haben Lautertaler Firmen Geld dazugegeben, damit sie auf dem Fahrzeug werben können.

Nutzung per App möglich

Mit einer App auf dem Handy kann der Transporter nicht nur gebucht werden, sondern er wird damit auch aufgeschlossen und nach der Fahrt wieder verriegelt. Damit entfallen Ausgabe und Abgabe der Schlüssel, so kann das Auto rund um die Uhr und auch an den Wochenenden genutzt werden. Gefahren wird aber mit einem normalen Autoschlüssel.

300 Kilometer bekommen Kunden bei jeder Buchung frei dazu, längere Strecken werden dann mit elf Cent pro Kilometer abgerechnet. Dazu kommen die Spritkosten, denn das Fahrzeug muss vor der Rückgabe wieder vollgetankt werden. Die Nutzung kostet 4,90 Euro in der Stunde oder 44,90 Euro für 24 Stunden. tm