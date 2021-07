Metzgerei Hornung in Reichenbach schließt

Wohl ein eigenes Zimmer für alle Pokale und Urkunden werden sich Helga und Gunter Hornung in ihrem Heim in Hähnlein einrichten müssen, wenn sie zum Ende dieses Monats in den Ruhestand gehen. Mit der Schließung der weit über die Grenzen Lautertals hinaus bekannten Landmetzgerei geht erneut die Ära eines Einzelhandelsgeschäftes in Reichenbach zu Ende. koe/Bild: koe

© Walter Koepff