Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Jugendrat berät Haushalt

Lautertal. Der Jugendrat der Gemeinde Lautertal trifft sich heute (Mittwoch) um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach. Dabei steht die Beratung des Haushalts auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um das Projekt „Aufholen nach Corona“. red

TSV sammelt Altpapier ein

Gadernheim. Die Mitglieder des TSV Gadernheim sammeln am Samstag, 18. Februar, wieder Papier ein. Die Sammlung in den Ortsteilen Gadernheim und Raidelbach beginnt um 9 Uhr. Kartonagen können nur in haushaltsüblichen Mengen mitgenommen werden. red

Altpapiersammlung

Schlierbach. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schlierbach sammeln am Samstag, 18. Februar, Altpapier ein. Die Sammlung beginnt um 9.30 Uhr. Die Bevölkerung wird gebeten, das gebündelte Papier am Straßenrand zur Abholung bereitzulegen. red

Kräppelkaffee der Awo

Lindenfels. Nach zweijähriger Pause lädt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Lindenfels wieder zu einem Kräppelkaffee ein. Vor dem geselligen Treffen wird die Hauptversammlung des Vereins sein. Die Mitglieder sind dazu für Freitag, 17. Februar, um 14.30 Uhr im Gasthaus Zur Ludwigshöhe eingeladen. Interessierte Nichtmitglieder sind ab 15.30 Uhr zum Kräppelkaffee willkommen. red