Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Sperrung im Zehnesweg

Reichenbach. Morgen (Mittwoch) kommt es im Zehnesweg in Reichenbach in Höhe der Hausnummer 16 zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, werden Bauteile angeliefert. Für Rettungsfahrzeuge kann die Straße kurzfristig geräumt werden. Eine Umfahrung ist über die Straßen Brunnenstubenweg und Am Tannenberg möglich. red

Altpapiersammlung

Schlierbach. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schlierbach sammeln am Samstag, 27. August, Altpapier ein. Die Sammlung beginnt um 9.30 Uhr. Die Bevölkerung wird gebeten, das gebündelte Papier am Straßenrand zur Abholung bereitzulegen. red