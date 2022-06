Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Gottesdienst in Reichenbach

Reichenbach. Morgen (Sonntag) ist ab 11 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach. Das teilte das Pfarramt mit. red

Gerüst an der Nibelungenstraße

Reichenbach. Im Rahmen von Bauarbeiten an einem Haus wird an der Nibelungenstraße in Reichenbach ein sogenanntes Tunnelgerüst aufgebaut. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, ist die Baustelle ab Dienstag, 21. Juni, in Höhe der Hausnummer 325. Der Gehweg ist nur eingeschränkt benutzbar. red

Züchter treffen sich

Reichenbach. Der Rassegeflügelzuchtverein Reichenbach lädt seine Mitglieder für Montag, 4. Juli, zur Hauptversammlung ein. Die Sitzung im Vereinsheim im Höllacker beginnt um 20 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen Berichte aus dem Vorstand. Mit einem Ausblick auf die weitere Arbeit geht das Treffen zu Ende. red