Meldungen aus Lautertal

Arbeiten auf der Tennisanlage

Reichenbach. Heute (Samstag) besteht zwischen 9 und 12.30 Uhr für die Mitglieder des Tennisclubs Lautertal die Möglichkeit, Arbeiten im Rahmen von Anlagepflege- und Reinigungsarbeiten zu leisten. Der Verein eröffnet morgen (Sonntag) seine neue Saison. red

Tiefbauarbeiten in Lautern

Lautern. Wegen Tiefbauarbeiten kommt es in Lautern in Höhe des Edeka-Marktes ab Montag, 27. März, zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, ist auf dem Gehweg eine Tagesbaustelle in der Zeit zwischen 8.30 und 15.30 Uhr geplant. Der Gehweg wird dazu gesperrt. red

Info: Anmeldung beim Technischen Leiter Christian Schneider (Tel.: 0162 / 7121133)