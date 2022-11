Meldungen aus Lautertal

Hauptstraße teilweise gesperrt

Lautern. Wegen eines Baugerüsts kommt es in der Hauptstraße in Lautern ab dem morgigen Donnerstag, 10. November, zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird in Höhe der Hausnummer 20 die Straße teilweise gesperrt werden. Die Arbeiten sollen Ende des Monats abgeschlossen sein. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gerüst in Elmshausen

Elmshausen. Wegen Bauarbeiten an einem Haus an der Nibelungenstraße in Elmshausen kommt es dort ab Montag, 14. November, zu Verkehrsbehinderungen. In Höhe der Hausnummer 71 wird auf dem Gehweg ein Tunnelgerüst aufgebaut, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. red