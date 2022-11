Meldungen aus Lautertal

Wellfleischessen

Beedenkirchen. Zu ihrem Wellfleischessen lädt die Feuerwehr Beedenkirchen für morgen (Sonntag) ein. Ab 11 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus Deftiges serviert. Am Nachmittag gibt es auch Kaffee und Kuchen. Der Erlös ist für die Arbeit der Jugendfeuerwehr bestimmt. red

Hauptstraße gesperrt

Lautern. Wegen eines Baugerüsts kommt es in der Hauptstraße in Lautern ab Donnerstag, 10. November, zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird in Höhe der Hausnummer 20 die Straße teilweise gesperrt werden. Die Arbeiten sollen Ende des Monats abgeschlossen sein. red