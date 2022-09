Meldungen aus Lautertal

Sommerkirche in Reichenbach

Reichenbach. Am Sonntag, 4. September, geht die Reihe Lautertaler Sommerkirche der evangelischen Kirchengemeinden mit einem Gottesdienst in Reichenbach zu Ende. Beginn ist um 10 Uhr in der Kirche beziehungsweise bei gutem Wetter im Gemeindegarten. Das Thema ist: „Nur fliegen ist schöner“. red

Gottesdienst für Fünftklässler

Fürth. Die Heinrich-Böll-Schule in Fürth heißt am Dienstag, 6. September, die neuen Fünftklässler willkommen. Die Einschulungsfeier in der Sporthalle beginnt um 10 Uhr. Zuvor feiert die Schulpfarrerin Barbara Holzapfel-Hesselmann ab 8.30 Uhr einen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Fürth. Das Thema: „Elmar, beziehungsweise du bist einmalig“. red