Meldungen aus Lautertal

Arbeiten am Glasfasernetz

Elmshausen. Zur Behebung einer Störung im Glasfasernetz wird am Samstag, 13. August, auf der Nibelungenstraße in Elmshausen eine Tagesbaustelle eingerichtet. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird dazu in Höhe der Hausnummer 77 der Gehweg teilweise gesperrt werden. red

Jahrgangstreffen

Reichenbach. Der Jahrgang 1942/43 trifft sich morgen (Freitag) um 19 Uhr im Vereinsheim des TSV Reichenbach im Brandauer Klinger. Bei dieser Gelegenheit soll über die 80-Jahr-Feier gesprochen werden. red

Gottesdienst in Elmshausen

Elmshausen. Am Sonntag, 14. August, ist im Rahmen der Lautertaler Sommerkirche ab 10 Uhr ein Gottesdienst in der Friedhofskapelle in Elmshausen. Der Ortsteil feiert an diesem Wochenende die Kerb. red