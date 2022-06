Meldungen aus Lautertal

Gehweg gesperrt

Reichenbach. Wegen der Aufstellung eines Baugerüsts kommt es in der Knodener Straße in Reichenbach zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird dazu in Höhe der Hausnummer 17 der Gehweg gesperrt werden. red

Gerüst an der Nibelungenstraße

Reichenbach. Im Rahmen von Bauarbeiten an einem Haus wird an der Nibelungenstraße in Reichenbach ein sogenanntes Tunnelgerüst aufgebaut. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, ist die Baustelle ab Dienstag, 21. Juni, in Höhe der Hausnummer 325. Der Gehweg ist nur eingeschränkt benutzbar. red