Meldungen aus Lautertal

Gottesdienst in Reichenbach

Reichenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach lädt für morgen (Sonntag) zu einem Gottesdienst ein. Beginn ist um 9.30 Uhr in der Kirche. red

Sperrung der Turmstraße

Gadernheim. Die Turmstraße in Gadernheim wird in Höhe der Hausnummer 5 ab dem kommenden Montag, 13. Juni, gesperrt. Grund sind Kanalbauarbeiten, wie die Gemeindeverwaltung von Lautertal mitteilte. red

Arbeiten auf der B 47

Elmshausen. Für Kanalbauarbeiten wird die Nibelungenstraße in Elmshausen in Höhe der Hausnummern 150 und 154 teilweise gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Die Arbeiten sind in der Zeit vom 13. bis zum 24. Juni vorgesehen, und zwar in der verkehrsärmeren Zeit von 9 bis 15 Uhr. red

