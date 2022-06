Meldungen aus Lautertal

Sperrung im Nonnwiesenweg

Reichenbach. Heute (Dienstag) wird der Nonnwiesenweg in Reichenbach in Höhe der Hausnummer 6 kurzzeitig gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Im Zusammenhang mit einem Hausanschluss muss die Straße einmal gequert werden. red

Gartenstraße wird gesperrt

Gadernheim. Wegen der Verlegung von Glasfaserkabeln wird die Gartenstraße in Gadernheim ab morgen (Mittwoch) gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Der Verkehr wird über die Feldstraße umgeleitet. red

