Meldungen aus Lautertal

Poisy & Judith

Elmshausen. Im Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen spielt am heutigen Samstag, 4. Juni, das Duo Poisy & Judith. Geboten werden Rock, Pop, Blues und Balladen in Odenwälder Mundart. Beginn ist um 19 Uhr. Bei schönem Wetter ist das Konzert draußen. Der Eintritt ist frei. red

Gottesdienst in Gadernheim

Gadernheim. Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt zum lautertalweiten Pfingstgottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier ein. Die Feier morgen (Sonntag) in der Kirche beginnt um 10 Uhr, wie das Pfarramt mitteilte. red

Gottesdienst zu Pfingsten

Reichenbach. Am Pfingstmontag, 6. Juni, ist ab 10 Uhr ein kirchspielweiter Pfingst-Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach. Das kündigte das Pfarramt an. red

Sperrung im Nonnwiesenweg

Reichenbach. Am Dienstag, 7. Juni, wird der Nonnwiesenweg in Höhe der Hausnummer 6 kurzzeitig gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Im Zusammenhang mit einem Hausanschluss muss die Straße einmal gequert werden. red