Meldungen aus Lautertal

Konfirmanden stellen sich vor

Reichenbach. Morgen (Sonntag) ist ab 9.30 Uhrein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach. Im Rahmen der Feier werden sich die Konfirmanden der Gemeinde vorstellen. red

Sperrung in Gadernheim

Gadernheim. Wegen der Verlegung von Leitungen für Strom, Wasser und Gas wird die Wilhelm-Leuschner-Straße in Gadernheim in Höhe der Hausnummern 33a bis 35 gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. red

Bauholz wird geliefert

Reichenbach. Wegen einer Lieferung von Bauholz wird die Straße Am Lösch in Reichenbach am Montag, 23. Mai, gesperrt. Das teilte die Gemeinde Lautertal mit. Auch der Gehweg wird gesperrt, der Bereich soll aber passierbar bleiben. red

