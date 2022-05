Bangertsgasse gesperrt

Reichenbach. Wegen Straßenarbeiten wird die Bangertsgasse in Reichenbach heute (Donnerstag) für den Verkehr gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. red

Bericht zeigte Wirkung

Reichenbach. Kurz nach Erscheinen unseres Bildberichts zu einer verwehten Plane im Wald am Rastplatz Kreuzstraße südlich von Reichenbach am vergangenen Freitag hat sich jemand erbarmt und das Abfallstück beseitigt, was sehr erfreulich ist. koe

