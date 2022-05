Meldungen aus Lautertal

Sperrung in Elmshausen

Elmshausen. Die Straße Am Wingertsberg in Elmshausen wird wegen eines Hausbaus im Bereich der Nummern 11 bis 27A tagsüber voll gesperrt. Die Maßnahme soll längstens bis zum 24. Juni dauern, wie die Gemeinde Lautertal mitteilte. red

Gerüstbau in Reichenbach

Reichenbach. Im Falltorweg in Reichenbach kommt es ab Donnerstag, 12. Mai, zu Verkehrsbehinderungen wegen eines Gerüsts an einem Haus. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung informierte, ist mit den Arbeiten eine teilweise Sperrung von Fahrbahn und Gehwegen verbunden. Die Maßnahme soll spätestens Anfang Juni beendet sein. red

TSV sammelt Altpapier ein

Gadernheim. Die Mitglieder des TSV Gadernheim sammeln am Samstag, 14. Mai, Papier ein. Die Sammlung in Gadernheim und Raidelbach beginnt um 9 Uhr. Kartonagen können nur in haushaltsüblichen Mengen mitgenommen werden. red

