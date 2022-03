Meldungen aus Lautertal

Turmstraße gesperrt

Gadernheim. Die Turmstraße in Gadernheim ist in Höhe der Hausnummer 9 ab heute (Mittwoch) wegen des Neubaus einer Garage gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Die Sperrung kann über die Raidelbacher Straße und die Nibelungenstraße umfahren werden. red

Sperrung wegen Baukrans

Reichenbach. Der Brunnenstubenweg in Reichenbach ist ab morgen (Donnerstag) für den Verkehr halbseitig gesperrt. Grund ist nach einer Mitteilung der Lautertaler Gemeindeverwaltung die Aufstellung eines Baukrans in Höhe der Hausnummer 6a. red

