Reichenbach. Wenig Probleme hatte der Ortsbeirat von Reichenbach mit dem Etat-Entwurf der Gemeinde Lautertal für dieses Jahr. Ortsvorsteher Alfred Hogen hatte zu den Beratungen in die Lautertalhalle nach Elmshausen eingeladen. Die für den Ortsteil wichtigen Punkte fänden sich auch im Haushaltsplan wieder, stellte Hogen fest. Es gab keine Ablehnungen und ebenso keine Kürzungen bei den entsprechenden Punkten, so Hogen.

Sonderposten, wie sie bei den Fahrzeugen und Gerätschaften der Feuerwehren anfallen können, gibt es nicht. Gleiches galt für außergewöhnliche Reparaturen oder nötige Sanierungen. Auch hier fielen keine außergewöhnlich hohen Beträge an.

Für die Herstellung des noch fehlenden Stücks Gehweg an der Friedhofstraße sind 100 000 Euro vorgesehen. Der Ausbau des Bürgersteigs ist schon länger in der Diskussion. Angesprochen auf einen Sperrvermerk bei diesem Punkt erklärte Ortsvorsteher Hogen, dass die eingestellte Summe nur dann ausgegeben werden soll, wenn genug Geld vorhanden ist.

Wichtig war den Bürgern des Ortsteils auch die Beleuchtung im Unterdorf. An der Ecke Nibelungenstraße / Hahnenbuschstraße wurde die Beleuchtung inzwischen aufgerüstet. Diese „dunkle Ecke“ sei nun gut beleuchtet, sagte Hogen. Immer wieder hätten sich Bürgern über die Sicherheitslage im engen Abschnitt der Nibelungenstraße zwischen der Hahnenbuschstraße und der Friedhofstraße beschwert. Allerdings hätten aufgrund des Platzmangels zwei kleinere statt einer großen Leuchte aufgestellt werden müssen. Doch es habe sich, wie man sehe, eine gute Lösung ergeben, ergänzte Hogen. Die Bauarbeiten selbst haben nur kurz gedauert.

Verkehrsinseln und Schilder

Die Gemeinde Lautertal hat im laufenden Haushaltsjahr unter anderem Bauarbeiten an der Balkhäuser Straße in Reichenbach geplant. Außerdem sind Verkehrsinseln in Reichenbach, Staffel und Schmal-Beerbach für insgesamt 20 000 Euro geplant. Für die Verkehrssicherheit sind in ganz Lautertal neue Verkehrszeichen und fest verbaute Verkehrsspiegel in Höhe von 5000 Euro im Haushalt eingeplant.

Im Rahmen der Baumaßnahmen ist für die Erneuerung der Heizung im Rathaus ein Betrag von insgesamt 40 000 Euro vorgesehen. Für den evangelischen Kindergarten sind unter anderem ein Materialaufwand für das Gebäude und die Außenanlagen von 2000 Euro und unter Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen weitere 8000 Euro bereitstellt.

Ein Schwerpunkt bei den Kosten, aber auch bei den Einnahmen in Lautertal ist das Felsenmeer. Während die neue Toilettenanlage 225000 Euro kostete, wobei ein EU-Zuschuss in Höhe von 132500 Euro eingeplant ist, stiegen die Einnahmen aus den Parkautomaten im vergangenen Jahr auf fast das Doppelte der bisherigen Summe: Rund 200 000 Euro hat die Gemeinde kassiert.

Im Finanzhaushalt bildet der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen den Zahlungsmittelüberschuss oder Fehlbedarf. In diesem Haushaltsjahr plant die Gemeinde Lautertal mit einem Fehlbetrag in Höhe von 586 000 Euro. Dieser kann aus Liquiditätsbeständen ausgeglichen werden, wie es im Plan heißt. Damit sind vor allem Überschüsse gemeint, die Gemeinde im äußerst guten Haushaltsjahr 2019 erwirtschaftet hat.

Am Ende der Beratungen nahm der Ortsbeirat Reichenbach den Haushaltsplan zur Kenntnis.