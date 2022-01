Mehr Entschädigung für Freiwillige

Lautertal. Wer sich ehrenamtlich für die Gemeinde Lautertal engagiert, soll künftig eine höhere Aufwandsentschädigung erhalten als bisher. Die Gemeindevertretung hat eine neue Entschädigungssatzung beschlossen. Demnach erhalten Mitglieder der Gemeindevertretung und ehrenamtliche Beigeordnete künftig 15 statt zehn Euro pro Sitzung. Mitglieder von Beiräten erhalten künftig neun statt sechs Euro, Schriftführer bekommen zusätzlich zur Entschädigung für die Sitzungsteilnahme 25 Euro.

Reibereien bei der Beratung

Ganz unumstritten war all dies nicht, genau genommen gab es bei der Beratung einige Reibereien. Die Grünen lehnten den Antrag ab, die SPD enthielt sich. Die Erhöhungen seien ein „schlechtes Signal“ in Zeiten einer schwierigen finanziellen Situation und eines entsprechend hohen Grundsteuersatzes, bemängelte Frank Maus. Tobias Pöselt (SPD) pflichtete ihm bei. Da die Sozialdemokraten aber die Erhöhung der Entschädigung für Schriftführer befürworten, enthielten sie sich.

Die Einlassungen lösten bei Lautertaler Bürgerliste und CDU einige Empörung aus. Günter Haas verwies für die LBL darauf, dass die Entschädigungen 20 Jahre nicht erhöht wurden – während in diesem Zeitraum sonst vieles teurer geworden ist. Christdemokrat Erich Sauer kritisierte, Pöselt und Maus erzeugten den Eindruck, als wollten sich Gemeindevertreter bedienen – wobei es gar nicht nur um Mitglieder dieses Gremiums gehe. „Es geht um das Engagement. Wie sollen wir so Bürger finden, die sich engagieren?“, fragte Sauer. In der Sitzung wurde deutlich, dass es schwer genug ist, Schriftführer zu finden, die sich die langen Sitzungen der Gemeindevertretung antun wollen, in denen sich die Diskussionen häufiger mal im Kreis drehen. Die betreffende Sitzung war die Fortsetzung einer Zusammenkunft im Dezember, die die Gemeindevertreter nach drei unterbrochen hatten, ohne dass alle Tagesordnungspunkte abgehandelt waren. Auch die Diskussion beim Fortsetzungstreffen drohte auszuarten. Begriffe wie „Populismus“ und „Moralapostel“ fielen, ehe es schließlich zur Abstimmung kam, bei der die Entschädigungssatzung mehrheitlich angenommen wurde.

Beschlossen wurde auch eine Neufassung der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und ihre Ausschüsse. Darin ist geregelt, dass neben schriftlichen Einladungen zu Sitzungen der Gemeindevertretung auch elektronische möglich sein sollen.

Jedes Mitglied der Gemeindevertretung soll zudem ein Endgerät zur Nutzung der elektronisch bereitgestellten Unterlagen bekommen – sofern das Mitglied kein eigenes Gerät verwendet oder weiter Unterlagen in Papierform in Anspruch nimmt. Bei diesem Tagesordnungspunkt herrschte mehr Einmütigkeit, der Vorschlag wurde mit großer Mehrheit angenommen. kbw