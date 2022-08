Marihuana im Mehrfamilienhaus in Brandau

Brandau. Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt haben in Brandau mehrere Marihuanapflanzen entdeckt. Die Streife war eigentlich wegen Streitereien am Sonntagnachmittag angerückt, als die Beamten in dem Mehrfamilienhaus einen starken Marihuanageruch bemerkten.

In einer Wohnung fanden sie knapp 40 Marihuanapflanzen sowie Material zum Anbau und Aufbewahrung der Pflanzen. Die Beamten stellten die Pflanzen und alle Utensilien sicher. Ein 49-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeistation in Ober-Ramstadt gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet. pol