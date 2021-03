Lautern. Der hundertste Geburtstag ist eigentlich ein Grund, ganz groß zu feiern. Erst recht, wenn man noch äußerst fit ist. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders. So auch für Margarete Riedling in Lautern. Am Mittwoch wurde sie 100 Jahre alt.

Statt eines gemütlichen Kaffeeplausches mit Gästeschar im Haus kamen die Gratulanten nach und nach für ihre Glückwünsche in den Hof. Der Platz der Jubilarin war am Fenster ihrer Wohnung. Gesunde Distanz war angesagt. Immer wieder öffnete sich das Fenster, denn immer wieder machten Besucher, darunter Lautertals Bürgermeister Andreas Heun, der Hundertjährigen ihre Aufwartung, beglückwünschten sie zum Festtag, wünschten alles Gute.

Immer in Lautern gewohnt

Ein wenig plaudern, Schnittchen, angerichtet in einem Pavillon, genießen: viel mehr ging an diesem Tag nicht. Dass zeitweise auch noch heftige Graupelschauer niedergingen, machte das Ganze noch schwieriger.

Dennoch, für Margarete Riedling war der Tag ein Feiertag. Geboren wurde sie in Lautern, hier hat sie auch ihr Leben verbracht, hat sich um die Familie gekümmert, zu der inzwischen 16 Enkel, Urenkel und Ururenkel gehören.

Jetzt, mit 100 Jahren, führt sie noch immer ihren eigenen Haushalt, kocht, hält sich mit Quizshows im Fernsehen geistig rege und mit dem Trimm-Rad körperlich fit. Gesund leben, das – so heißt es aus ihrer Familie – sei seit jeher ihre Devise fürs Altwerden gewesen. thz