Mahnwache in Reichenbach gegen den Krieg

Lautertal. Die Bürger der Gemeinde Lautertal sind dazu aufgerufen, sich heute (Dienstag) an einer Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine zu beteiligen. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Helmut Adam (CDU), hat zu der Kundgebung am Rathaus in Reichenbach aufgerufen, die um 18 Uhr beginnen wird.

Adam sagte, alle Fraktionen der Gemeindevertretung unterstützten die Aktion. „Der Krieg in der Ukraine bedroht auch unsere Freiheit und Zukunft. Wir denken an das tapfere ukrainische Volk“, so Adam in seinem Aufruf weiter. tm/red

