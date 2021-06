Lüftungsrohre für den Stall

Knoden. Schon unsere Vorfahren haben gewusst, dass zu besseren Arbeitsbedingungen von Kühen auch bessere Luft gehört. So zeigten damals schon beschlagene Fensterscheiben in Stallungen, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch war. Schwarze Verfärbungen an den Außenwänden oberhalb der Stallfenster gaben Hinweise auf schlechte Belüftung. Spinnweben sind auch heute noch Indizien geringer Luftbewegung. Ein weiterer Hinweis auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und schadstoffbelastete Luft gibt stark riechende Kleidung, wenn man den Stall nur kurz betreten hat. Mit mehr Luftbewegung können auch lästige Fliegen bekämpft werden.

Aus diesen Gründen wurden meist braun glasierte Steinzeugrohre zur Zwangsentlüftung in Stallungen eingebaut, die, wie bei unserem BA-Fotorätsel vom vergangenen Samstag zu sehen war, aus der weiß getünchten Wand eines Bauernhofs am Ortseingang von Knoden herausragen. koe