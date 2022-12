Lokalschau in Gadernheim

Gadernheim. Der Rassegeflügelzuchtverein Gadernheim lädt zu seiner Lokalschau ein. Wie der stellvertretende Vorsitzende Frank Filbert informierte, ist die Schau am Sonntag, 11. Dezember, ab 10 Uhr für Besucher geöffnet. Sie werden nicht nur von den Mitgliedern des Vereins, sondern von gut 240 Hühnern und Tauben erwartet. Zeitgleich gibt es eine Sonderschau der Züchter von Startauben. Hierzu werden Gäste aus ganz Deutschland erwartet.

Die Ausstellungsleitung haben Matthias Bickelhaupt, Sven Brügger und Eric Massoth übernommen. Die Tiere werden am heute (Freitag) in die Käfige eingesetzt und morgen (Samstag) von Preisrichtern bewertet. Am Sonntag haben die Besucher die Möglichkeit die Tiere zu betrachten, Fragen an die Züchter zu stellen und mit ihnen in den Austausch zu kommen. Es gibt Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. jhs