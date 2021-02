Knoden. Unschwer zu erraten war der Standort des OWK-Logos in unserem BA-Fotorätsel vom vergangenen Samstag. Bei dem Namen Odenwaldklub denkt man in Lautertal gleich an das Odenwaldklub-Wanderheim in Knoden. Dort ist das aus Holz gesägte OWK-Markenzeichen zu finden.

Angefertigt wurde die Buchstabenkombination von Michael Gomerski aus Messel im Jahre 2007 mit der Motorsäge, und zwar im Rahmen einer Grenzwanderung des OWK Dieburg mit Erlebnisstationen. Das Logo wurde damals als Erinnerungsstück an die 800-Jahrfeier Dieburgs dem OWK-Dieburg überreicht. Seitdem ziert es den Garten des Wanderheims in Knoden.

Kürzlich renoviert

Diese Unterkunft für Wandergruppen in der ehemaligen Knodener Schule wurde erst vor kurzem außen renoviert und die Fassade mit Schindeln verkleidet. Insgesamt bietet das Wanderheim in zwei Gruppenhäusern, Knoden 1 und Knoden 2, genügend Platz für Schullandheimaufenthalte oder für Gruppen. Kontakte zu dem Wanderheim in Knoden sind über die OWK-Geschäftsstelle im Fürstenlager unter Telefon 06251-855856 oder per E-Mail: info@odenwaldklub.de möglich.

Verein mit 14 000 Mitgliedern

Auch wenn sich die eine oder andere Odenwaldklub-Ortsgruppe aus Altersgründen auflöst, so ist die „Marke OWK“ doch gut bekannt. Der Klub ist mit etwa 14 000 Mitgliedern, die in 100 Ortsgruppen organisiert sind, einer der großen Gebietswandervereine im Südwesten Deutschlands. Das Einzugsgebiet des Odenwaldklubs reicht von Frankfurt am Main im Norden, Wachenheim im Westen, Bruchsal im Süden, Bad Wimpfen im Südosten bis Wertheim am Main im Osten.

Viele Wanderer nutzen das Kartenmaterial und die Wegemarkierungen des Odenwaldklubs, um Wanderungen zu planen und um ohne Umwege ans Ziel zu gelangen. koe