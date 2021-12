Löschzwerge bastelten Schneemänner aus Dosen

Gadernheim. Nachdem im vergangenen Jahr das Weihnachtsbasteln der Gadernheimer Löschzwerge ausgefallen war, konnte es dieses Jahr wieder wie gewohnt stattfinden.

Dieses Jahr wurde der Deckel einer Pressspandose mit einem Schneemann beklebt und die Kinder konnten dann noch die dazugehörige Dose selbst gestalten, so wurde die Dose angemalt und mit Sternen und Glitzersteine verziert. Am Ende der Stunde wurden die Schneemann-Dosen mit Schokolade gefüllt und die Löschzwerge konnten stolz ihre Arbeit mit nach Hause nehmen. Die Betreuer freuten sich an diesem Tag über viele neue Schnupperkinder bei den Löschzwergen.

Die Löschzwerge treffen sich das nächste Mal wieder am Mittwoch 8. Dezember, um 17 Uhr im Gadernheimer Feuerwehrhaus. Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren sind willkommen. red

Info: Weitere Informationen unter feuerwehr-gadernheim.de

