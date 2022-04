Lkw bringt Hilfsgüter nach Polen

Lautertal. Dorota Blome steht noch ganz unter dem Eindruck der großen Hilfs- und Spendenbereitschaft der Lautertaler Bevölkerung, die sie mit ihrer Initiative unmittelbar nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine ausgelöst hatte. Ganz sicher wird es noch einige Zeit dauern, bis ihre ganze Konzentration wieder ihrem Café gilt, das sie „nebenbei“ in Reichenbach betreibt.

Bereits zum zweiten Mal ist ein großer Lkw mit Hilfsgütern für die vom Krieg betroffenen Menschen auf die Reise nach Polen geschickt worden. Dieser machte nach einer Speditionsfahrt von der Niederlande und Belgien auf dem Rückweg nach Polen nun schon zum zweiten Mal an der Lautertalhalle Station. Blome stand dabei über die ganze Zeit mit dem Lkw-Fahrer Gerard Gagorowski und in Polen am Zielort Waldbrzych (Waldenburg) mit dem Bürgermeister Roman Szelemej in Kontakt. Der Bürgermeister aus der Heimatstadt von Blome kümmert sich nach der Ankunft des Transports auch um die Weiterverteilung der Hilfsgüter nach Boryslav in die Ukraine.

Bis der Transport mit 30 Paletten Hilfsgütern auf die 760 Kilometer lange Reise gehen konnte, hatte das Foyer der Lautertalhalle in Elmshausen rund zwei Wochen als Anlauf- und Sammelpunkt für die von Blome zusammen mit Bürgermeister Andreas Heun und Gemeindevertreter Frank Maus ins Leben gerufene Ukraine-Hilfe Lautertal gedient. Neben den zahlreichen privaten Spendern leisteten auch Lautertaler Firmen sowohl Geldspenden, als auch logistische Unterstützung, etwa mit Paletten und dem Einsatz von Hubwagen.

Osterpräsent für den Fahrer

Gesammelt wurden Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Gehhilfen, Medikamente, Reisebetten, Kinderwagen und Spielsachen für Kinder, Feldbetten und auch Elektrogeräte, wie Mikrowellen und Wasserkocher. Medikamente, Feldbetten und Elektrogeräte wurden von den eingegangenen Spendengeldern zum Teil auch hinzugekauft und alles am Abend vor dem Transport von den fleißigen Helfern verpackt und zusammen mit dem Fahrer verladen. Als kleines Dankeschön für seinen Umweg gab es für den Fahrer auch ein Osterpräsent für seine Kinder.

„Ich habe bei der Aktion so viele hilfsbereite und fleißige Menschen kennengelernt“, dankt sie allen großzügigen Spendern und Helfern für ihre Unterstützung. „Die schlimmen Ereignisse in der Ukraine haben uns zusammengeschweißt und es sind einige Freundschaften entstanden“, klingt sie fast ein bisschen wehmütig: „Einen weiteren Transport planen wir derzeit aber nicht. Man muss erst einmal die weitere Entwicklung abwarten. Wir könnten aber jederzeit eine neue Aktion starten“, ist sie sicher. Mit einem Wunsch ist sie sich mit allen einig: dem Wunsch nach einem schnellen Frieden.