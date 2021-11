Lions-Club verkauft in Bensheim wieder Weihnachtsplätzchen

Elmshausen. Die Weihnachtsbäckerei des Lions-Clubs Bergstraße hat Tradition. In Vor-Corona-Zeiten wurden die Plätzchen auf dem Weihnachtsmarkt in Bensheim verkauft. Aus dem Erlös wurden Geschenke für die Kinder der Bensheimer Tafel finanziert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im vergangenen Jahr gab es die Weihnachtsbäckerei als Online-Treffen, bei dem die Mitglieder zu Hause buken. Diesmal trafen sich die Lions wieder in einer Profiküche in Elmshausen. „Ohne gültigen Impfpass kommt keiner in die Küche“, sagte Hausherr Manfred Rettig. Nach Rezepten von Mariette Rettig wurden Bethmännchen, Vanillekipferl, Linzer Plätzchen und acht weitere Sorten gebacken.

In Teams wurde Teig gerührt, ausgerollt geformt und gebacken. Die Plätzchen werden am kommenden Samstag, 27. November, ab 10 Uhr vor dem Edeka-Markt Jakobi in Bensheim verkauft. Bis dahin werden weitere Plätzchen von den Frauen der Mitglieder gebacken. „Wir werden 120 bis 150 Plätzchentüten füllen und zum Preis von fünf Euro verkaufen“, kündigte Manfred Rettig an. Er betonte, dass Interessenten nicht zu spät kommen sollten. Im vergangenen Jahr seien alle Tüten nach einer Stunde verkauft gewesen. tn/Bild: Neu