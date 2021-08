Lieder und Tiergeschichten zur Einschulung

Reichenbach. Ein besonderer Tag mit dem Eintritt in eine neue Lebensphase ist immer die Einschulung der Erstklässler. Für viele, so Konrektorin der Felsenmeerschule in Reichenbach, Madeleine Kuschel, sicher mit Aufregung aber auch Freude verbunden. Glücklicherweise spielte das Wetter mit, so dass die Begrüßung der neuen Schüler im Schulhof mit viel Abstand stattfinden konnte.

Spalier aus Sonnenblumen

Am ersten Tag stehe, so die Konrektorin, das Kennenlernen der Klassenlehrerin Mareike Klein sowie der neuen Mitschüler und des Klassensaales auf dem Stundenplan. Dass es viele unterschiedliche Dinge zu lernen geben wird, war den Neuankömmlingen bewusst. Auf die entsprechende Frage nannten sie vor allem Schreiben, Malen und Rechnen.

In einer anschaulichen Tiergeschichte machte Kuschel deutlich, dass es wenig Sinn mache, jemanden etwas beibringen zu wollen, das außerhalb seiner Fähigkeiten liege. So konnten in der Geschichte weder Pferd noch Elefant oder Ente erfolgreiche Baumkletterer werden. Dafür war die Ente hervorragend im Schwimmen. Als die Lehrer frustriert aufgegeben hatten, übten die Tiere vor allem ihre zur Verfügung stehenden Fähigkeiten und alles wurde richtig gut.

Assistenten aus der zweiten Klasse präsentierten zu der Geschichte die passenden Bilder. Die Aufgabe, Talente zu finden, zu fördern und Hilfestellung zu leisten, sei jetzt die Aufgabe der Schule, betonte Kuschel. Es sei wichtig, die Kinder so anzunehmen, wie sie sind.

Mit einem Rap hießen die Zweitklässler die Neuen „Willkommen in der Schule“. Ihren Segen erteilten die Gemeindereferentin der katholischen Kirche, Sabine Eberle und der evangelische Pfarrer Jan Scheunemann besonders den neuen Schülern „und allen anderen“.

Dieser Segen solle den Kindern Kraft und die Überzeugung geben: „Ich schaffe das“. Ein zur Gitarre gesungenes Lied, „Geh Du Deinen Weg ohne Angst“ zielte in dieselbe Richtung.

Dann ging es richtig los. Die Erstklässler versammelten sich bei ihrer neuen Klassenlehrerin Mareike Klein, um durch ein Spalier von Sonnenblumen tragenden Kindern in das Schulgebäude einzuziehen. Den Eltern wurden bis zum Ende des ersten Unterrichtstages Kuchen und Getränke im Schulhof angeboten. Für den restlichen Tag wünschte Kuschel den Familien mit ihren Schulneulingen eine schöne Zeit.