Lichtkirche heute in Reichenbach

Reichenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach lädt zu einer Aktion unter dem Titel Lichtkirche ein. Heute (Samstag) wird die Reichenbacher Kirche ab 18 Uhr von außen und innen stimmungsvoll beleuchtet werden.

© Kirche

Dazu gibt es ein kleines Programm. Ab 19.30 Uhr erklingt Orgelmusik in dem Gotteshaus. Um 21.30 Uhr beginnt eine Taizé-Andacht mit einem Friedensgebet. Bei den Gottesdiensten nach dem Vorbild der Gemeinschaft von Taizé in Frankreich liegt der Schwerpunkt auf Gesang und meditativen Texten in stimmungsvoller Atmosphäre.

Auch morgen Gottesdienst

Morgen (Sonntag) ist dann ab 11 Uhr ein weiterer Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Wie das Pfarramt weiter mitteilte, gelten die 3 G-Regeln. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, entsprechende Nachweise mitzubringen. red/Bild: Kirche