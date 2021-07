Gadernheim. Die Wilhelm-Leuschner-Straße in Gadernheim wird wegen Arbeiten am Ufer der Lauter ab Montag, 12. Juli, gesperrt. In Höhe der Hausnummer 10 ist bis längstens zum 15. Juli keine Durchfahrt möglich, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte. Die Baustelle ist im oberen Teil der Straße nahe dem Rathaus. Sie kann über die Nibelungenstraße umfahren werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1