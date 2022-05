Lehrreiche Tour am Altrhein

Elmshausen. Die Wandergruppe des TSV Elmshausen ist jüngst nach Lampertheim an den Altrhein im Biedensand gefahren. 24 Wanderer erwartete eine abwechslungsreiche Rundtour auf angenehmen ebenen Wanderwegen. Jeder konnte die Wanderung in der Ebene ganz entspannt angehen. Kein bergauf oder bergab, so wie man es im Lautertal gewohnt ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etliche Schautafeln

Das Naturschutzgebiet liegt in einer ehemaligen Rheinschleife (Altrhein) im Westen der Stadt Lampertheim im Kreis Bergstraße. Es ist rund 5,16 Quadratkilometer groß und eines der größten hessischen Naturschutzgebiete.

In einem Teilbereich des Gebiets befindet sich die ehemalige Flussinsel Biedensand. Es zeigt sich hier eine einzigartige, urwüchsige Auenlandschaft mit artenreichen Wäldern, naturnahe Gewässer, blumenreiche Wiesen, seltene Pflanzen und zahlreiche geschützte Tierarten. Unterwegs informieren etliche Schautafeln über Flora und Fauna. Zum Verweilen und zur Rast laden idyllisch gelegene Bänke und Picknickplätze ein. Auch die Wandergruppe fand einen schönen Rastplatz und wurde dort von einem Geburtstagskind mit einem Umtrunk verwöhnt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf dem Rundweg durch das Naturschutzgebiet boten sich ständig neue Eindrücke verschiedenster Art und so verflog die Zeit im Nu. Die Wanderführer sorgten noch zum Ende der Tour mit Getränken für eine kleine Erfrischung. Einkehr und Abschluss fand dann im Außenbereich der Gaststätte Zum Kreuzhofbauer statt. Hier klang der Tag in geselliger Runde bei leckerem Essen aus. Mit vielen neuen Eindrücken trat man die Heimfahrt an. red