Lautertals Partnergemeinde Radlett feiert seine Queen

Lautertal/Radlett. Mit „The Queen’s Platinum Jubilee Celebrations in Radlett“ überschreibt das Aldenham Parish Council die125. Ausgabe seines Mitteilungsblatts „Around Radlett“, das die „Radlett-Korrespondentin“ Rosamund Gray nach Lautertal schickte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darin werden auf vier Sonderseiten die Ankündigungen zu den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thron-Jubiläum von Queen Elizabeth II. in Lautertals englischer Partnerstadt Radlett präsentiert. Geplant sind unter anderem das Entzünden historischer Leuchtfeuer, ein Vergnügungspark und jede Menge zu essen und trinken. Bei freiem Eintritt gibt es ein vielseitiges musikalisches Angebot.

Das Mitteilungsblatt von Radlett steht im Zeichen der Queen. © Koepff

Für eine Straßenparty kann man Tische buchen, ein eigener Stuhl aber muss mitgebracht werden. Da kann man entweder sein eigenes Mittagessen verzehren oder an diversen Ständen kaufen. The Lord-Lieutnant of Hertfordshire, Robert Voss, wird zum königlichen Jubiläum die Festansprache halten und einen Toast auf die Queen aussprechen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lautertal Vor 20 Jahren: Radlett feiert die Verbindung nach Lautertal Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Verschwisterung Erinnerung an die Freundschaft mit Radlett Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lautertal Schlechter Start für das Radlett-Museum Mehr erfahren

Brian Brennan, ein alter Freund der Verschwisterung von Radlett und Lautertal, schickte zu dem königlichen Ereignis außerdem eine Briefmarken-Sonderserie zu „Her Majesty The Queen’s Platinum Jubilee“, nach Lautertal, die Stationen der über 90-jährigen Monarchin zeigt. koe

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2