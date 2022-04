Lautertaler Sammlung für die Ukraine wird verlängert

Lautertal. Die Ukraine-Hilfe Lautertal verlängert ihre Sammlung von Hilfsgütern für das Kriegsgebiet über das Wochenende. Da sich der Lkw-Transport verzögere, gebe es die Chance, die Sammlung noch ein wenig fortzusetzen. Deshalb werden auch heute (Freitag) in der Zeit von 18 bis 20 Uhr noch Spenden im Foyer der Lautertalhalle in Elmshausen entgegengenommen. Am Wochenende können Spenden bei Doras Café in Reichenbach abgegeben werden. Die Inhaberin Dorota Blome organisiert den Hilfstransport federführend.

Von den polnischen und ukrainischen Projektpartnern sei mitgeteilt worden, dass unter anderem Baby- und Kleinkindausstattungen gebraucht werden. Baby- und Kleinkindwäsche, aber auch Kinderwagen / Buggies, Schuhe und Jacken werden gesucht. In der Ukraine sei es noch immer kalt, der Frühling sei dort noch nicht eingetroffen, berichteten die Organisatoren. Die Ausstattung werde sowohl den in der Ukraine gebliebenen Müttern helfen als auch denen, die auf der Flucht seien.

Heun: „Ein vorbildliches Projekt“

Dorota Blome sagte, das Team habe in den vergangenen Tagen und Wochen „gearbeitet wie ein Uhrwerk. Wir freuen uns schon darauf, die Hilfsgüter in unseren roten Lkw zu packen und auf die Reise zu den Hilfsbedürftigen zu schicken. Die Sachen werden noch immer dringend gebraucht.“

Lautertals Bürgermeister Andreas Heun betonte, die Kommune stelle die Lautertalhalle sehr gerne zur Verfügung. „Diese Hilfsaktion ist ein vorbildliches Bürger-Projekt. Das unterstützen wir als Gemeinde Lautertal von Herzen.“

Gemeindevertreter Frank Maus lobte die „überragende Erfahrung, wenn man sieht, was bürgerschaftliches Engagement bewegen kann. Die gelebte Solidarität ist einfach spitze. Das Team hier in Lautertal ist so bunt und flexibel wie unsere Freunde in Polen und der Ukraine.“

Nach einem schleppenden Beginn der zweiten Sammelaktion seien inzwischen doch eine ganze Menge an Hilfsgütern zusammengekommen. Jede Gabe helfe und wirke positiv. Auch Geldspenden seien dabei willkommen, teilten die Organisatoren mit. Wer keine geeigneten Hilfsgüter mehr auf dem Speicher und im Keller habe, aber trotzdem gerne weiterhelfen möchte, könne Geld geben. So sei es nicht nötig, Produkte wie Fertignahrung oder Medizinisches selbst einzukaufen. Mit dem Geld würden nicht nur die Kosten des Transports finanziert. Vielmehr werde auch ganz zielgerichtet das eingekauft, was noch gebraucht wird.

Geldspenden helfen auch

„Durch Großeinkäufe haben wir so auch die Möglichkeit, Rabatte zu bekommen. Insofern kann sogar mehr erreicht werden, als wenn jeder einzeln einkaufen geht.“ Zudem sei es gerade für die Empfänger von Lebensmittel-Lieferungen einfacher, mit Großpackungen zu arbeiten, die in den Supermärkten nicht angeboten würden. red