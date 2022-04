Die Lautertaler Kork-Initiative sammelt seit 30 Jahren Korken für die Wiederverwendung. Die Anfrage einer Konfirmandengruppe 1992 aus Auerbach, ob man in Reichenbach eine Sammelaktion zugunsten des Epilepsiezentrums in Kork unterstützen könne, bedeutete den Beginn der Aktion. Die damalige Firma Bohn im ehemaligen Konsum - heute Poststelle - an der Nibelungenstraße in Reichenbach war gleich

