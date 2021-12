Auch in diesem Jahr kam die Gemeinde Lautertal mit neuen Baugebieten nicht recht voran. Ud das, obwohl es ein politisches Ziel aller Fraktionen in der Gemeindevertretung ist, in überschaubarem Rahmen für Zuzug zu sorgen.

Beim Schmelzig in Elmshausen ist die Bebauungsplanung noch nicht abgeschlossen. Hier protestiert eine Bürgerinitiative seit Jahren gegen die Erschließung des Gebiets

