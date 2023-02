Die Lautertaler Grünen fordern in der Frage der Unterbringung von Flüchtlingen einen „Schulterschluss aller Bergsträßer Kommunen mit dem Landkreis. Hierbei sollten wir als Kommunen ehrlich bekennen und wertschätzen, dass uns der Kreis schon seit 2015 in beispielloser Weise unterstützt, um die Flüchtlingsunterbringung zu meistern.“ Es gebe keinen anderen Landkreis in ganz Hessen, der diese

...