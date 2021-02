Lautertal. Der Wahlkampf prägte erwartungsgemäß auch die letzte Debatte über den Lautertaler Gemeindehaushalt für 2021 am Donnerstag in der Gemeindevertretung. Doch so hoch die Wogen auch in der Aussprache schlugen, so einig waren sich die Fraktionen unter dem Strich, denn der Etat wurde einmütig angenommen. Zuvor wurden noch einmal Argumente ausgetauscht, wobei sich der Blick auch in die Vergangenheit richtete.

Zweitwohnungssteuer aufgehoben

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Etats hob die Gemeindevertretung die Zweitwohnungssteuer auf. Im Finanzausschuss hatte Tatjana Groh von der Finanzabteilung im Rathaus nochmals dargelegt, dass die Steuer einen sehr hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringe, aber längst nicht die Einnahmen, die erwartet worden seien.

