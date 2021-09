Lautertal sieht sich gut aufgestellt gegen Hochwasser

Am Thema Hochwasser seien die Feuerwehren dran, versicherten Lautertals Bürgermeister Andreas Heun bei einem Pressegespräch, an dem auch Gemeindebandinspektor Bernd Röder und sein Stellvertreter Peter Degenhardt teilnahmen.

„Klar ist, dass man Hochwasser nicht verhindern und auch nicht versichern kann, dass im Ernstfall alles klappt, wie geplant", sagte Heun im Rathaus in Reichenbach: „Aber man kann sensibilisieren und sich für den Fall der Fälle vorbereiten. Und wir sind sehr gut aufgestellt."

Die Sirenenstandorte in Lautertal sollen noch einmal von einer Fachfirma überprüft werden, so der Gemeindebrandinspektor Röder. Da die Gemeinde immer an dem Thema Sirenen dran geblieben sei, müssten die Verantwortlichen nicht bei Null anfangen. Im Laufe des Jahres sollten analoge Sirenen auf digitale Alarmierung umgestellt werden.

Sobald alle Informationen zur Alarmierung im Ernstfall vorliegen, soll - voraussichtlich zum Jahreswechsel oder Anfang des kommenden Jahres - ein Flyer erstellt und unter anderem im Rathaus erhältlich sein, damit sich alle Bürger informieren können.

Mehr dazu in der Mittwoch-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.