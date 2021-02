Lautertal. Die Gemeinde Lautertal wird in diesem Jahr einen Verlust von 407 000 Euro machen. Das ergibt sich aus dem aktuellen Haushaltsplan-Entwurf, den Bürgermeister Andreas Heun (BILD: Neu) vorstellte. Wegen der Corona-Pandemie hatte Heun auf eine längere Haushaltsrede in der Sitzung der Gemeindevertretung verzichtet und stattdessen ein Pressegespräch anberaumt.

Für das erste Defizit seit mehreren Jahren macht der Bürgermeister vor allem geringere Steuereinnahmen verantwortlich. Es sei aber ein positiverer Jahresabschluss für 2021 möglich, da der Gemeindevorstand wie in den Vorjahren auch „sehr konservativ“ geplant habe. Zudem gebe es infolge der Pandemie zwar auch noch unkalkulierbare Risiken, aber auch die Chance, dass das Jahr besser laufe als derzeit erwartet.

„Keine Genehmigung nötig“

Kassenkredite werde Lautertal trotz der schlechteren Rahmenbedingungen nicht in Anspruch nehmen müssen, sagte Heun. Bei seinem Amtsantritt 2017 habe die Gemeinde noch zwischen fünf und sieben Millionen Euro an Kassenkrediten benötigt, erinnerte er. Inzwischen sei aber ein finanzieller Puffer da. Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde sogar eine Rücklage aufbauen können, die in der Corona-Krise hilfreich gewesen sei.

Weil Lautertal im Jahr 2019 einen Überschuss von 496 000 Euro erwirtschaftet hat, geht Heun davon aus, dass der Haushaltsplan von der Kommunalaufsicht nicht beanstandet wird. „Dieser Haushalt ist genehmigungsfähig und genehmigungsfrei.“ Wenn in diesem Jahr der Verlust auf 407 000 Euro begrenzt werden und die Planung für 2022 mit weiteren 70 000 Euro Unterdeckung eingehalten werden könne, dann bleibe unter dem Strich immer noch ein kleiner Überschuss übrig. Es werde daher auch kein Haushaltssicherungskonzept nötig werden. Die Tilgungsleistungen für die restlichen Kredite der Gemeinde und die Zahlungen an die Hessenkasse seien gewährleistet.

Bei den Steuereinnahmen kalkuliere der Gemeindevorstand in diesem Jahr erneut vorsichtig. Bei der Gewerbesteuer seien eine Million Euro einkalkuliert. 2018 habe Lautertal noch 1,7 Millionen Euro eingenommen. Die Einkommensteueranteile seien auf 4,35 Millionen Euro angesetzt – die gleiche Summe wie 2020.

Heun erwartet hier keine weiteren Steigerungen. In den kommenden Jahren seien sogar Rückgänge zu befürchten, wenn die Folgen der Corona-Pandemie – Kurzarbeit und möglicherweise auch steigende Arbeitslosigkeit – sich bemerkbar machten.

Infrastruktur kostet viel

Lautertal habe damit unter dem Strich die Pandemie bisher „weitgehend schadlos überstanden“, sagte. Es hänge jetzt vieles davon ab, wie sich die Entwicklung fortsetze. Viele Stellmöglichkeiten im Haushalt gebe es nicht, der Großteil der Posten sei vorgegeben und politisch nicht beeinflussbar, sagte der Bürgermeister. So müsse sowohl das Personal bezahlt wie auch die Unterhaltung der Infrastruktur – die Immobilien, das Leitungsnetz für Wasser und Abwasser und die Straßen – gewährleistet werden. Lautertal sei als Flächengemeinde hier klar im Nachteil gegenüber kompakten Kommunen ohne Ortsteile. Die aus zwölf Dörfern bestehende Gemeinde erstrecke sich immerhin über eine Fläche von 30 Quadratkilometer.

Vor diesem Hintergrund sei „kein Platz für Sonderwünsche“. Dass die Einwohnerzahl leicht sinke, bedeute, dass die Kosten von weniger Bürgern getragen werden müssten. Auch deshalb sei es wichtig, Ansiedlungen zu fördern. Dies müsse bei der Diskussion um neue Baugebiete stets „mitgedacht werden“, so Heun. „Wir müssen attraktiv bleiben für junge Familien, eine „maßvolle Erweiterung“ der Siedlungsflächen sei wichtig. Dabei seien die Möglichkeiten allerdings von vorneherein begrenzt.

Erhöhungen von Steuern, Gebühren und Beiträgen sind nicht vorgesehen. Der sehr hohe Hebesatz bei der Grundsteuer B werde allerdings auch nicht gesenkt werden können. Es bleibe aber das Ziel, die Bürger, so bald es gehe, hier wieder zu entlasten.

700 000 Euro fürs Trinkwasser

Lautertal habe seit 2017 mit Hilfe des Landes rund die Hälfte seiner Schulden getilgt und derzeit noch gut acht Millionen Euro an Krediten zu stemmen. Die Gemeinde müsse aber auch investieren. Im Haushalt 2021 sind dafür zwei Millionen Euro an neuen Krediten vorgesehen.

Dabei gehe es in erster Linie um die weitere Sicherung der Wasserversorgung, wofür Posten von über 700 000 Euro im Etat stehen. Das Sanierungskonzept von 2015 müsse aktualisiert und dann weiter abgearbeitet werden, so Heun. Unter anderem sollen in diesem Jahr die Wasserzähler in den Haushalten ausgetauscht werden, was mit 220 000 Euro eingeplant ist. Hier könnten sogenannte Funkzähler eingebaut werden, bei denen die Ablesung von der Straße aus möglich ist.

465 000 Euro sind für Gadernheim vorgesehen, wo die Gemeinde sich mit Arbeiten an den Gehwegen bei der Sanierung der B 47 beteiligen muss. Für den Ausbau des restlichen Gehwegs an der Friedhofstraße plant der Gemeindevorstand mit Kosten von 100 000 Euro. Bürgermeister Heun verwies darauf, dass noch nicht sicher sei, ob alle Projekte in diesem Jahr möglich seien. Die tatsächliche Summe an neuen Krediten könne daher geringer ausfallen.

Die Gemeindevertretung hat am Donnerstagabend den Haushalts-Entwurf an die Ortsbeiräte und den Jugendrat überwiesen. Anschließend soll der Finanzausschuss darüber beraten, bevor der Etat am Donnerstag, 25. Februar, dann beschlossen werden soll.

Keine Beschlüsse per Video Sitzungen von Kreistagen, Gemeindevertretungen, Stadtparlamenten und ihren Ausschüssen müssen auch in Hessen während der Corona-Pandemie als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Sitzungen als Videokonferenzen sind in den entsprechenden Vorschriften nicht vorgesehen. Beschlüsse aus solchen virtuellen Sitzungen wären nicht rechtskräftig. In einem Schreiben begründet dies Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) damit, dass Volksvertretungen auch in Krisenzeiten unter unmittelbarer Beobachtung des Volkes tagen und durch Transparenz und Ansprechbarkeit Vertrauen schaffen sollen. Videokonferenzen brächten verschiedene Probleme und ungelöste Rechtsfragen mit sich, schreibt Beuth: Es sei unklar was passiert, wenn die Verbindung abbricht und ein Teilnehmer „aus der Leitung fliegt“. Der Minister fragt sich auch, wie garantiert werden kann, dass bei einzelnen Tagesordnungspunkten befangene Mandatsträger, die bei einer Präsenzsitzung den Raum verlassen müssten, auch aus dem virtuellen Raum ausgeschlossen werden. Auch bei den konstituierenden Sitzungen, die nach der Kommunwahl am 14. März anstehen, sei eine Präsenz der gewählten Vertreter unabdingbar. kbw

