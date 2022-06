Langes Wochenende im Zeichen des Fußballs

Lautern. „Trainieren wie die Profis“, lautete das Motto des 21. Entega-Fußball-Jugendcamps der SG Lautern. 82 fußballbegeisterte Kinder nahmen an dem verlängerten Wochenende teil und hatten ihren Spaß beim Spiel mit dem runden Ball, obwohl es kein reines Urlaubswochenende war.

Vier Tage lang stand aktives Fußballtraining auf dem Camp-Programm, versierte Trainer waren ebenfalls am Start. Die sportliche Camp-Leitung hatten Tobias Marasek, Tobias Moritz und Markus Hill übernommen. In verschiedenen Trainingseinheiten wurden die jungen Fußballer fit für das Spiel auf dem grünen Rasen gemacht. Am Ende der Tage standen die beliebten Spiele, wo jeder Teilnehmer zeigen konnten, was er und sie gelernt hatten. „Wir haben Deutsche Meisterschaft, die Europameisterschaft, die Champions-League und auch die Weltmeisterschaft ausgespielt“, berichtet der Vorsitzende der SG Rainer Röhm. Besonders spannend war für den interessierten Fußballnachwuchs der Besuch des Kreisfußballwartes Reiner Held. Auch er hat mit den Kindern geübt und ihnen das DFB-Abzeichen abgenommen.

Siegerehrungen am Sonntag

Besuch hatte die SG und ihre Gäste auch von Bürgermeister Andreas Heun, der die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hatte. Das Camp nahm am Donnerstag seinen Anfang. Die Übernachtungskinder bezogen das Schlafzelt am Sportplatz. Alle wurden mit Bällen und Kapuzenpullis ausgestattet und die ersten konnte es kaum erwarten, dass es endlich losging. Tagsüber standen die Trainings auf dem Programm. Für das leibliche Wohl der Kinder während der Pausen war mit selbst gekochten Mahlzeiten bestens gesorgt, auch frisches Obst und Getränke standen jederzeit bereit, dafür sorgte eine große Helfergruppe.

Etwas Besonderes war für den Freitag-Abend vorbereitet worden. Nun waren auch die Angehörigen zu Spare-Ribs-Grillen eingeladen. Ganz im Stil des Wilden Westens stand ein wildes Holzpferd bereit, alle Reiter bei meist weniger eleganten Dreh- und Schaukelbewegungen abzuwerfen. Die Mutigen landeten dann weich auf einer dicken Matte, sie sorgten meist für beste Stimmung.

Das Camp endete dann am Sonntag mit Siegerehrungen von den zuvor durchgeführten Spielen. Dafür war Ulrike Reiser in Vertretung des Bürgermeisters gekommen.

Zufrieden mit ihren Geschenken, Pokalen, Urkunden und dem DFB-Abzeichen verabschiedeten sich die Kinder und die meisten wollten wissen, ob es im nächsten Jahr wieder ein Camp geben wird. „Es hat uns allen viel Spaß bereitet“, unterstrich Röhm, „das war wieder eine gelungene Veranstaltung“.

Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Helfern und Unterstützern. Dabei erwähnte er auch die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach und die Kirchengemeinschaft Bensheim, die es ermöglichten, dass gut 20 Kinder auf dem Sportplatz übernachten konnten. jhs