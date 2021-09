Landfrauen trotzten der Pandemie mit Online-Angeboten

Reichelsheim. Auch wenn im vergangenen Jahr die meisten Veranstaltungen Corona zum Opfer fielen, hat bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Landfrauen des Bezirks Reichelsheim Vorsitzende Monika Friedrich über ein gut gefülltes Jahresprogramm berichtet.

Den Erzählabend in den Raunächten zum Jahresbeginn besuchten noch knapp 100 Landfrauen. Das Team um Helga Schürger hatte sich dazu Märchen und Geschichten über den Apfel ausgesucht. Noch im selben Monat lud der Bezirksverein zu seinem Frauenfrühstück ein. Petra Krämer verzauberte am Vormittag mit Harfenklängen und untermalte die vorgetragenen Gedichte.

Am Landfrauentag zur Landwirtschaftlichen Woche Südhessen in Gernsheim, zu dem die Landfrauen des Bezirks Heppenheim jährlich einladen, nahmen einige der Vorstandsfrauen teil. Mit der Vorstellung seines Buches „Zwischen Bullerbü und Tierfabrik“ beleuchtete der Autor Andreas Möller die Erwartungen der Verbraucher und die Realität in der Landwirtschaft, es wurde ein Plädoyer auf die Landwirtschaft zwischen Landlust-Romantik und Massenproduktion.

Nach der Jahreshauptversammlung anfangs März mussten dann coronabedingt alle Veranstaltungen ausfallen. Doch die Landfrauen ließen sich sogleich eine Aktion einfallen. „Wir riefen unsere Mitglieder auf, Fotos von den schönsten Seiten des Odenwaldes einzusenden“, berichtete Monika Friedrich „und Mitglieder mit künstlerischer Ader konnten Gedichte zu den Landfrauen verfassen.“ Beides war auf der vereinseigenen Homepage zu finden. Auch der Landesverband reagierte schnell auf die Beschränkungen und bot kostenlos Seminare per Video an, um den Frauen zu ermöglichen, an verschiedenen virtuellen Veranstaltungen teilzunehmen und die Handhabung zu erlernen.

Urkunden und Blumengrüße

Der Landfrauentag, der jährlich mit bis zu 3000 Frauen zum Hessentag stattfindet, war die erste Veranstaltung auf dieser Weise. Über 200 Frauen aus ganz Hessen lauschten den Grußworten von Ministerpräsident Bouffier, dem Hessentagspräsident und den Gastgeberinnen des ausrichtenden Bezirksvereins. Es war die einzige Feier zu diesem Landesfest. Auch Landfrauen aus dem Odenwald hatten sich eingeloggt.

Das angeeignete Wissen, wie solche virtuellen Seminare abgehalten werden und sich Interessierte daran beteiligen können, gaben die Vorstandsfrauen an ihre Mitglieder weiter und veranstalteten selbst Seminare. Sie luden ein, sich per Computer die Herstellung von Smoothies anzusehen oder bastelten übers Internet mit den Landfrauen zuhause Papiersterne zur Adventszeit.

Bei der großen literarischen Adventskalenderaktion des Landesverbandes übernahmen Landfrauen für jeweils eine knappe Stunde ein kleines Programm. Frauen des Bezirks Reichelsheim öffneten am 9. Dezember das Türchen und stimmten ihre Gäste aus ganz Hessen mit einem geistlichen Impuls zum Advent, vorweihnachtlichen Gedichten und zarten Harfenklänge auf die kommenden Festtage ein.

Auch einen Wechsel gab es im Vorstand. Nicole Denk legte aus persönlichen Gründen ihr Amt als Geschäftsführerin nieder, gehört jedoch dem Vorstand als Beisitzerin weiterhin an. Ihr Amt übernimmt nun die 31-jährige Nadine Rohmann aus Groß-Bieberau bis zur Wahl im kommenden Jahr. Sie unterstützte seither als Beisitzerin den Vorstand. „Mit Sandra Schneider aus Gumpen bereichert eine weitere Landfrau den Vorstand,“, freute sich die Vorsitzende, „sie wird in den nächsten Monaten in die Arbeit des Bezirksvorstandes hineinschnuppern.“

61 Landfrauen wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt, einige nahmen diese am Abend auch persönlich entgegen. Vorstandfrauen überreichten ihnen eine Urkunde und einen Blumengruß.

„Es war schön, dass wir uns alle wieder einmal persönlich treffen konnten“, so das Resümee der stellvertretenden Vorsitzenden Helga Schürger. red