Lautertal. Für kurze Zeit ist am Dienstagnachmittag der Strom in mehreren Lautertaler Ortsteilen ausgefallen. Nach Angaben des Versorgers GGEW waren Reichenbach, Elmshausen und Teile Gadernheims betroffen. Der Stromausfall im 20-Kilovolt-Netz ereignete sich demnach um 16.05 Uhr. Um 16.30 sei ein Teil der Haushalte wieder am Netz gewesen, um 16.55 Uhr hätten die Techniker die Versorgung komplett wiederhergestellt, heißt es von der GGEW. Grund für den Stromausfall seien Tiefbauarbeiten gewesen.

