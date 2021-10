Kurz notiert

Behinderungen durch Umzug

Reichenbach. In der Straße Am Brückenberg in Reichenbach kommt es ab Freitag, 22. Oktober zu Verkehrsbehinderungen wegen eines Umzugs. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, dürfen Umzugs-Lkw trotz des Halteverbots dort abgestellt werden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baugerüst in Beedenkirchen

Beedenkirchen. Wegen Arbeiten an einem Haus kommt es auf der Reichenbacher Straße in Beedenkirchen ab morgen (Mittwoch) zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird ein Gerüst aufgebaut. Damit verbunden ist ein Halteverbot sowie eine teilweise Sperrung von Fahrbahn und Gehweg. red

Finanzausschuss tagt

Lautertal. Der Finanzausschuss der Lautertaler Gemeindevertretung trifft sich am Donnerstag, 21. Oktober, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach. Einziges Thema der Sitzung ist das Investitionsprogramm der Gemeinde für das nächste Jahr. red